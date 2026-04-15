Nadia Melliti ha iniziato a giocare a calcio ispirata da Ronaldo e Zidane, arrivando poi a calcare i campi e, successivamente, il set cinematografico. Circa un anno fa ha partecipato al Festival di Cannes presentando il film “La più piccola” di Hafsia Herzi, ricevendo il riconoscimento come miglior attrice protagonista. La sua carriera ha attraversato due mondi molto diversi, mantenendo un filo comune legato alla passione e alla determinazione.

Nadia Melliti è passata dai campi di calcio al set, fino ad arrivare al Festival di Cannes, dove quasi un anno fa presentò la pellicola “ La più piccola ” di Hafsia Herzi e fu premiata come miglior attrice protagonista. La classe 2002 ha giocato in diverse squadre francesi, arrivando fino alla seconda lega, la Division 2 Féminine. L’intervista dell’attrice al quotidiano La Stampa. L’intervista a Nadia Melliti. Cosa ha amato della storia? “ Il fatto che sia un inno all’amore,al rispetto, alla necessità di aprirsi e cambiare mentalità. Abbiamo tutti bisogno di questo tipo di racconti, che parlano di accettazione e alterità “. Prima di attrice, è stata giocatrice di calcio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nadia Melliti: “Ho iniziato a giocare a calcio grazie a Ronaldo e Zidane”

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