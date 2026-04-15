Musica al Bourbon Street gli appuntamenti live della settimana
Questa settimana al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel centro storico di Napoli, si svolgono diversi concerti dal vivo. L'evento prevede performance musicali programmate in questa sede nel corso dei prossimi giorni, offrendo agli appassionati di musica jazz e live un ricco calendario di appuntamenti. Il locale, noto per le sue serate dedicate alla musica dal vivo, ospiterà vari artisti e band di scena durante la settimana.
Nuova settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli.Mercoledì 15 aprile “Swing’in - Attenti a quel duo”: Sergio Carlino e Lorenzo Natale live.Giovedì 16 aprile l'appuntamento è con I Mantici.Venerdì 17 arriva l'Attilio Sepe Group.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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1. New Orleans è famosa per il suo legame con il soprannaturale, nel Quartiere Francese troverai molti negozi di vudù: non solo attrazioni per turisti, ma parte della cultura religiosa locale. 2. Mentre la famosa Bourbon Street è caotica e turistica, a Frenchmen - facebook.com facebook