MUR | Medicina riuniti i Tavoli tecnici su accesso e formazione specialistica

Oggi al Ministero dell’Università e della Ricerca si sono svolti i Tavoli tecnici dedicati alla formazione medica. Durante l’incontro si sono affrontate le procedure di accesso ai corsi di laurea in medicina e il funzionamento del sistema di formazione specialistica. Le riunioni si sono concentrate su aspetti organizzativi e regolamentari legati a queste aree. Nessuna decisione è stata comunicata al termine dell’incontro.

Si sono riuniti oggi, al Ministero dell’Università e della Ricerca, i Tavoli tecnici dedicati alla formazione medica con specifico riferimento alle modalità di accesso ai corsi di laurea e al sistema della formazione specialistica. Promossi dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, i Tavoli mirano a favorire il confronto tra istituzioni, università, studenti e rappresentanze del settore. Un primo Tavolo - dedicato alla riforma del semestre aperto per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria - ha coinvolto rappresentanti del Ministero, delle principali istituzioni universitarie e della componente studentesca, sia interna che esterna agli organismi rappresentativi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - MUR: Medicina, riuniti i Tavoli tecnici su accesso e formazione specialistica Notizie correlate Formazione specialistica e competenze per il futuro delle professioni giuridicheLe professioni giuridiche stanno attraversando una fase di profonda trasformazione. Nuova rete a Reggio: formazione specialistica contro la violenzaL’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni ETS lancia a Reggio Calabria il progetto FORMA D, un’iniziativa volta a individuare e contrastare le... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Mur, Medicina: riuniti i Tavoli tecnici su accesso e formazione specialistica; IL SOLE 24 ORE * SCUOLA: MUR, MEDICINA: RIUNITI I TAVOLI TECNICI SU ACCESSO E FORMAZIONE SPECIALISTICA. Medicina. Mur: Riuniti i Tavoli tecnici su accesso e formazione specialisticaSi sono riuniti oggi al Mur i Tavoli tecnici su accesso ai corsi di laurea in Medicina (con focus sul semestre aperto) e formazione specialistica, con l'obiettivo di ... quotidianosanita.it Mur, Medicina: riuniti i Tavoli tecnici su accesso e formazione specialisticaSi tratta di confronti dedicati alla formazione medica con specifico riferimento alle modalità di accesso ai corsi di laurea e al sistema della formazione specialistica ... ilsole24ore.com Medicina, l’Intelligenza artificiale sbaglia oltre l’80% delle diagnosi iniziali dei pazienti - facebook.com facebook 15/4/26.Aulss5 Polesana. Oggi 15/4 nell’Aula Magna della Cittadella Socio-Sanitaria di Rovigo (Viale Tre Martiri 89) congresso su “Salute integrata: l’evoluzione della cura cardio–nefro–metabolica”, promosso dal Dipartimento di Medicina Generale dell’Ospe x.com