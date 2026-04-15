Nel Comune di Rimini, nel corso dell'ultimo anno, le multe hanno portato a un incasso totale che si avvicina ai 10 milioni di euro. I dati sono stati diffusi dal centro di elaborazione di Facile, evidenziando un incremento rispetto ai periodi precedenti. La somma rappresenta l'ammontare complessivo delle sanzioni amministrative applicate nel territorio comunale durante l'anno passato.

In un anno sfiorati i dieci milioni di euro incassati con le multe. Accade nel Comune di Rimini dai dati emersi dal centro di elaborazione di Facile.it utilizzando i dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, aggiornati al 26 marzo 2026 con riferimento alla voce ‘proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie’ relativi agli anni 2022-2024-2025 e ai soli comuni italiani. Bologna è il comune in regione che ha dichiarato i maggiori incassi derivanti da multe stradali. A seguire il capoluogo emiliano romagnolo sono Parma, con 14,7 milioni di euro, e Modena, con 13,8 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Multe d’oro, ecco l’incasso. Sfiorata quota 10 milioni

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