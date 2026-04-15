Morti sospette in ambulanza gravissime minacce a compagna e figlio di un anno di Luca Spada

Sono state segnalate morti sospette durante trasporti in ambulanza a Forlì, coinvolgendo un 27enne accusato di aver causato la morte di sei anziani. La compagna dell'uomo ha ricevuto minacce molto serie, sia telefoniche che via social, indirizzate a lei e al loro bambino di un anno. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, mentre si attendono eventuali sviluppi legati alle accuse e alle minacce.

Le gravissime minacce sono arrivate via telefono e via social alla compagna di Luca spad,a il 27enne accusato di aver causato la morte di sei anziani durante i trasporti in ambulanza a Forlì. "Farò a tuo figlio la stessa cosa che avete fatto voi" una delle frasi. "Si tratta di condotte intollerabili" ha dichiarato il legale della donna che è completamente estranea alle indagini.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Morti in ambulanza, la compagna di Spada denuncia minacce a loro figlioDopo che le intercettazioni dell’indagato Luca Spada, la compagna e il figlio di un anno sono soggetti a minacce e telefonate inquietanti.

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