A marzo si è chiuso il procedimento legale relativo alla morte di una giovane donna avvenuta nel luglio 2018. La vittima, 24 anni, ha perso la vita a causa di una grave reazione allergica dopo aver consumato un pasto presso un agriturismo in provincia di Pisa. Dopo quasi otto anni, il caso è stato prescritto, e le autorità hanno dichiarato di impegnarsi nella prevenzione.

di Antonia Casini A marzo il caso è stato prescritto. Sono passati quasi otto anni da quel luglio 2018 quando Chiara Ribechini (nella foto al centro), 24enne cascinese, morì per una gravissima reazione allergica, dopo una cena nell’agriturismo di Colleoli sulle colline di Palaia. L’appello a Firenze era stato fissato a settembre 2025, un’udienza cartolare. Il procuratore generale aveva chiesto la conferma della condanna, ma l’udienza è stata poi rinviata a marzo quando è sopraggiunta la prescrizione. A settembre 2023 era arrivata la sentenza di primo grado che aveva portato a una condanna per la legale rappresentante del locale, dove la giovane aveva cenato quella sera e dove era cliente abituale, e due assoluzioni (per loro il verdetto è definitivo) per le cuoche.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morì dopo la cena. Caso prescritto: "Ma noi ci impegniamo per fare prevenzione"

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