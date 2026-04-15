More Then Jazz svela i primi big della nuova stagione
More Than Jazz annuncia i primi artisti principali della prossima stagione, con eventi che si svolgeranno in diverse location della regione. Tra queste, il piazzale del Castello di Udine, Corte Morpurgo, gli spazi della Cavallerizza e il Vigne Museum di Rosazzo. Gli appuntamenti si svolgeranno in ambienti aperti e suggestivi, offrendo un ricco programma musicale per gli appassionati.
Dal piazzale del Castello di Udine a Corte Morpurgo, passando per i nuovi spazi della Cavallerizza fino ad arrivare al suggestivo Vigne Museum di Rosazzo. L’ottava edizione di More Than Jazz si prepara a trasformare il Friuli Venezia Giulia in una mappa sonora diffusa, dove la musica attraversa.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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