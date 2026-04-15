morciano al voto candidature al rush finale

A Morciano le elezioni si avvicinano, con la campagna elettorale che entra nel suo momento decisivo. I candidati stanno affilando le loro proposte mentre gli elettori si preparano a recarsi alle urne nelle giornate del 24 e 25 maggio. Le liste sono state presentate e le sfide sono ormai chiare, con le ultime mosse che si susseguono in vista del voto.

L’orologio politico di Morciano scandisce il tempo verso le urne del 24 e 25 maggio. La febbre elettorale sale vertiginosamente nel comune della Valconca, accesa dal vuoto amministrativo lasciato dopo le dimissioni dell’ex sindaco Giorgio Ciotti lo scorso febbraio e dal successivo commissariamento del comune. Il 24 aprile segnerà il capolinea per la presentazione ufficiale delle liste e le forze in campo stanno sfruttando questi giorni per le ultime riunioni cruciali. L’unica vera certezza porta la firma di Pro Murcen, che ha rotto gli indugi ufficializzando la candidatura di Mario Garattoni. L’intento è rivendicare con orgoglio l’eredità dell’amministrazione uscente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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