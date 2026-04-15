Molise Legge di stabilità | 20 milioni per riparare il territorio

La Giunta regionale del Molise ha approvato la Legge di stabilità 2026, destinando 20 milioni di euro per interventi di riparazione e messa in sicurezza delle aree danneggiate dal maltempo. La misura si concentra sulla sistemazione di infrastrutture e strade, con l’obiettivo di intervenire rapidamente sui danni più urgenti nel territorio regionale. La legge sarà ora sottoposta al voto del Consiglio regionale per la definitiva approvazione.

La Giunta regionale ha approvato la Legge di stabilità 2026, un provvedimento che mette al centro della gestione finanziaria il ripristino del territorio colpito dal maltempo. La decisione dell'esecutivo si inserisce nel quadro dell'emergenza nazionale dichiarata lo scorso 9 aprile per l'area di Campobasso, in seguito ai gravi danni causati dalle recenti precipitazioni. Il documento economico, che ora passa nelle mani del Consiglio regionale e del Collegio dei revisori dei conti, deve gestire le .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molise, Legge di stabilità: 20 milioni per riparare il territorio Notizie correlate Molise, il buco di 380 milioni: Schlein chiede fondi per il territorioLa segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, si è recata in Molise per incontrare la popolazione colpita dalle recenti piogge torrenziali e... Strade in crisi a Reggio: la sfida per riparare il territorioIl vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Versace, ha affrontato il tema critico delle strade metropolitane in condizioni di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Legge di stabilità e trenino verde, il Governo impugna due norme regionali; Maltempo, Cdm: stato emergenza Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. Stanziati 50 milioni; Governo impugna altre due leggi, dubbi su Stabilità 2026 e Trenino verde; Frana di Petacciato: cause, tipo di dissesto e impatti su A14 e ferrovia. Approvata dalla Giunta regionale la Legge di stabilità 2026La Giunta regionale del Molise, con propria delibera, ha approvato la Legge di stabilità 2026, documento che sarà trasmesso al Consiglio regionale e al Collegio dei revisori dei conti per gli atti con ... ansa.it Legge di Stabilità. Federspecializzandi: I 400 mln per Policlinici privati siano investiti in formazioneLa Federazione lancia una petizione rivolta al Governo affinché i 400 milioni di euro regalati ai policlinici universitari privati vengano, invece, investiti nella formazione post-laurea di area ... quotidianosanita.it Vogliono cambiare tutto! Il disegno di Legge “Sparatutto” ispirato dal Ministro Francesco Lollobrigida in discussione in queste ore al Senato, regala di fatto la fauna selvatica e le aree naturali ai cacciatori. Una proposta contro la quale personaggi pubblici com - facebook.com facebook L’ultima stagione di La legge di Lidia Poët è ufficialmente disponibile su Netflix. x.com