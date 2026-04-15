misteriosa malattia in burundi i sintomi e che cosa sappiamo

Una nuova malattia è stata segnalata in Burundi, con sintomi ancora da chiarire. La diffusione di questa infezione ha attirato l’attenzione internazionale, dato che i casi sono stati registrati in diverse aree del paese. Le autorità sanitarie locali stanno indagando e monitorando la situazione, mentre non si conoscono ancora dettagli sulle cause o sui possibili rischi di questa patologia. La notizia ha generato preoccupazione anche al di fuori dell’Africa.

La notizia di una misteriosa malattia in Burund i ha suscitato preoccupazione non solo in Africa. D’altra parte l’ultima pandemi a ha insegnato che virus e patogeni sconosciuti possono impiegare poco tempo a fare il giro del mondo. Ma che cosa sta succedendo? A segnalare il focolaio sono state le autorità sanitarie del Burundi che, con il supporto dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), stanno intensificando le indagini per determinare la causa di una misteriosa malattia che ha provocato cinque morti contagiando almeno 35 persone nel distretto di Mpanda, nel Nord del Paese africano. “Al momento non sappiamo nulla di certo, è possibile fare solo delle ipotesi.🔗 Leggi su Lapresse.it

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