Ministro Giuli Cultura | Per Duomo Salerno e Badia Cava mancato uso risorse dai governi precedenti’

Il ministro della Cultura ha riferito che i finanziamenti destinati al Duomo di Salerno e alla Badia di Cava, per un importo di circa 1,5 milioni di euro ciascuno, non sono stati mai impiegati dai governi precedenti. Nel maggio del 2024, il ministro precedente aveva espresso l'intenzione di completare questi interventi, che erano stati approvati con un decreto ministeriale risalente al 2016, ma non sono stati ancora utilizzati.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Nel maggio del 2024 il mio predecessore ha esposto la volontà di portare a compimento finanziamenti di circa 1,5 milioni di euro ciascuno a favore di entrambi i siti culturali, approvato con un decreto ministeriale risalente al 2016 e mai utilizzati. Malgrado il disperato tentativo del mio predecessore di recuperare il tempo perduto, le inadempienze dei precedenti governi hanno determinato il mancato utilizzo delle risorse”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, rispondendo al question time alla Camera a un’interrogazione di Azione relativa ai lavori di ristrutturazione per il Duomo di Salerno e la Badia di Cava de’ Tirreni.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ministro Giuli (Cultura): “Per Duomo Salerno e Badia Cava mancato uso risorse dai governi precedenti’ Notizie correlate "L'Ecce Homo avrà residenza a L'Aquila", l'annuncio del ministro della Cultura GiuliIl quadro di Antonello da Messina verrà collocato nella capitale della cultura 2026 anche se non è escluso un percorso a tappe nei vari musei,... Usa, il Ministro della Cultura Giuli a New York rende omaggio a Cristoforo Colombo(LaPresse) “La presenza e la memoria di Cristoforo Colombo è un elemento di grande ricchezza per gli Stati Uniti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il ministro della cultura Alessandro Giuli in visita a Padova; Regeni: Ministro Giuli ringrazia Ginella Vocca per le sue dimissioni; Cultura: Padova, il ministro Giuli in visita privata tra arte e restauri assieme a mons. Cipolla; Question time con i ministri Valditara, Tajani, Giuli, Musumeci e Locatelli. Il ministro Giuli: Sterilizzati i tagli a spettacolo dal vivo, 6 milioni per assunzioni al ministro e 20 al fondo cinemaIl titolare del Mic ha spiegato nel dettaglio il piano di investimenti previsto per i vari settori della cultura ... ilgiornale.it Giuli: «Per Duomo Salerno e la Badia Cava mancato uso di risorse dai governi precedenti»«Nel maggio del 2024 il mio predecessore ha esposto la volontà di portare a compimento finanziamenti di circa 1,5 milioni di euro ciascuno a favore di entrambi i siti ... ilmattino.it Nella Cappella degli Ovetari, scoperti 31 frammenti di pittura murale risalenti al 14esimo e 15esimo secolo. Il ministro Giuli, in visita a Padova: «Ricongiungerli al loro contesto storico originario» facebook Il Ministro #Giuli annuncia la revisione delle commissioni #Cinema: verso nuove regole con decreto del Mic x.com