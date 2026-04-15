Milano brilla | la Rinascente celebra Michael Jackson con i LED

A Milano, la facciata della Rinascente in Piazza Duomo si è trasformata in un grande schermo digitale che ricorda Michael Jackson. I LED hanno illuminato l’edificio, creando un’immagine visibile da lontano. L’evento fa parte di una campagna promozionale internazionale per il nuovo film biografico diretto da Antoine Fuqua. La facciata si è accesa con immagini e luci ispirate alla memoria del cantante.

La facciata della Rinascente in Piazza Duomo a Milano si trasforma in un imponente palcoscenico digitale per celebrare la memoria di Michael Jackson, segnando l’inizio di una strategia promozionale globale per il nuovo biopic diretto da Antoine Fuqua. L’operazione di marketing urbano, che utilizza tecnologie LED avanzate e un restyling completo delle vetrine, serve a preparare il terreno per l’uscita nelle sale cinematografiche prevista per il 22 aprile 2026. Il takeover urbano di Piazza Duomo come motore di flusso turistico. L’intervento visivo sulla storica struttura dei grandi magazzini milanesi non è un semplice decoro, ma un sofisticato dispositivo narrativo progettato da Universal Pictures.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano brilla: la Rinascente celebra Michael Jackson con i LED Michael Jackson Live in Milan, 1997 (All Sources Synced) Notizie correlate Leggi anche: Uno spettacolo di luci e coreografie leggendarie ha trasformato la Rinascente in un omaggio monumentale a Michael Jackson Leggi anche: Michael: Il Trailer Finale del Biopic su Michael Jackson con Jaafar Jackson Contenuti e approfondimenti Michael, Milano si inchina al mito: la Rinascente diventa un palcoscenico a LEDUno spettacolo di luci e coreografie leggendarie ha trasformato la Rinascente in un omaggio monumentale a Michael Jackson ... iodonna.it Michael conquista Milano, la Rinascente trasformata per il film biopic su Michael JacksonLeggi su Sky TG24 l'articolo Michael conquista Milano, la Rinascente trasformata per il film biopic su Michael Jackson ... tg24.sky.it