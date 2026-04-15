Milan Idrissi-Regragui | Allenarsi con Modric è stato pazzesco Da Thiago Silva impari una cosa

Yahya Idrissi-Regragui, giovane fantasista del Milan nato nel 2007, ha partecipato di recente a un podcast chiamato 'Last of the Real'. Durante l'intervista, ha parlato della sua esperienza di allenamento con il centrocampista croato, definendola “pazzesca”. Ha inoltre menzionato di aver imparato qualcosa di importante da un difensore di lunga esperienza, senza specificare ulteriori dettagli.

La scorso inverno il Milan ha acquistato, per il suo settore giovanile, il fantasista Yahya Idrissi-Regragui, classe 2007. Il giocatore, nativo di Watford ma di nazionalità e origini marocchine, è giunto in rossonero a titolo definitivo gratuito dal Chelsea, dove aveva giocato nelle due precedenti stagioni dopo essersi inizialmente formato nel West Ham. Finora, Idrissi-Regragui è stato messo a disposizione del Milan Primavera di mister Giovanni Renna e ha totalizzato 200' di gioco in 4 presenze complessive in campionato. Il ragazzo si è raccontato, di recente, in un'intervista rilasciata al podcast 'Last of the Real', nella quale ha discusso anche dei suoi primi passi nel mondo rossonero.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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