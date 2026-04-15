Metrocity via libera definitivo al rendiconto 2025 tra equilibrio finanziario e nuove strategie per il territorio

Il Consiglio metropolitano ha approvato definitivamente il rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2025, rispettando le scadenze previste dalla normativa. La delibera conferma che i conti del territorio sono stati portati a equilibrio finanziario, aprendo anche a nuove strategie di gestione per il territorio. La decisione è stata presa dopo una discussione che si è svolta nel rispetto delle procedure stabilite.

Approvato in via definitiva dal Consiglio metropolitano il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2025, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente. Il documento, già esaminato e licenziato in una precedente seduta, restituisce un quadro complessivo positivo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Dal Consiglio metropolitano disco verde al rendiconto di gestione finanziario 2025Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, nel corso dell’ultima riunione ha approvato una serie di provvedimenti tra cui: lo schema di... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Metrocity, via libera definitivo al rendiconto 2025 tra equilibrio finanziario e nuove strategie per il territorio; Reggio il bilancio di La Strada | norme inutili e nuovi diritti.