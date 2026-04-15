Meteo Puglia | variabilità giovedì sole e temperature in aumento nel week end

Le previsioni del tempo in Puglia indicano una giornata di giovedì caratterizzata da variabilità, con possibili cambiamenti nel corso della giornata. Nel fine settimana si prevede un aumento delle temperature e la presenza di sole in diverse zone della regione. La situazione meteorologica è stata comunicata da un esperto del settore e riguarda le condizioni climatiche previste nei prossimi giorni.

Di seguito le previsioni del tempo per i prossimi giorni in Puglia, a cura di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.comUna residua circolazione depressionaria sul Mediterraneo meridionale manterrà condizioni di variabilità sulla Puglia fino a giovedì, con annuvolamenti irregolari soprattutto nella prima.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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