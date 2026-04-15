Meteo da venerdì torna l’alta pressione

Da venerdì, le previsioni indicano il ritorno dell’alta pressione sulla regione, portando condizioni di bel tempo e temperature in aumento. Il fine settimana dovrebbe essere caratterizzato da giornate calde e soleggiate, secondo le stime degli esperti. Le condizioni meteorologiche si stabilizzeranno, lasciando spazio a cieli sereni e temperature superiori alla media stagionale.

Da venerdì 17 aprile si farà strada di nuovo una robusta alta pressione che andrà ad abbracciare gran parte del bacino del Mediterraneo. Questo scudo anticiclonico garantirà una ritrovata stabilità atmosferica su tutto il territorio nazionale. Il sole tornerà a splendere quasi incontrastato da Nord a Sud, regalando cieli ampiamente sereni o al più poco nuvolosi almeno fino a tutto il weekend. Di pari passo con l'ampio soleggiamento, assisteremo a un sensibile e deciso rialzo delle temperature, che ci regalerà un vero e proprio assaggio d'Estate: i termometri subiranno un'impennata, spingendosi fino a toccare picchi di 26-27°C a Firenze e Roma, ma più in generale sulle regioni del Centro, specie lungo i settori tirrenici.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Meteo, da venerdì torna l’alta pressione Meteo Cafone Teramo. Previsioni martedì 4 novembre 2025. Arvè l’àlda pressejòne. Leggi anche: Previsioni meteo, ancora neve e piogge. Nel weekend torna l’alta pressione Svolta meteo sull’Italia: torna l’alta pressione, clima quasi primaverileABBONATI A DAYITALIANEWS Stop al maltempo, arriva l’anticiclone Cambio di scenario sull’Italia: l’anticiclone conquista la scena e mette fine a...