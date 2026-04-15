Meteo allerta Lazio e Campania | rischio grandine e forti raffiche

Un sistema di bassa pressione sopra il Mediterraneo centrale sta causando una forte instabilità atmosferica. Dalle prime ore di questa mattina, il Lazio e la Campania sono state interessate da condizioni meteorologiche avverse, con rischio di grandinate e raffiche di vento molto intense. Le autorità hanno emesso un’allerta per queste regioni, che rimarrà in vigore durante tutta la giornata. La situazione è monitorata costantemente dalle squadre di protezione civile.

Un sistema di bassa pressione isolato sopra sta scatenando una forte instabilità atmosferica sul Mediterraneo centrale, con rischi specifici di fenomeni intensi tra il basso Lazio e la Campania a partire dalle ore 8 di questo mercoledì 15 aprile 2026. Le proiezioni del Centro ESTOFEX indicano un livello di allerta 1 per le zone costiere tirreniche della nostra penisola, dove l’energia accumulata nell’aria potrebbe alimentare temporali organizzati. I parametri tecnici che spiegano il rischio per Lazio e Campania. L’analisi dei dati meteorologici rivela una situazione dinamica che va oltre la semplice pioggia. Il cuore del fenomeno risiede in un vortice depressionario di tipo cut-off, una cella d’aria isolata che sta combattendo contro la stabilità dell’anticiclone che domina il resto del continente europeo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meteo, allerta Lazio e Campania: rischio grandine e forti raffiche Lazio, nuova allerta meteo: domani raffiche forti e rischio burrascaABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo avviso di criticità riguarda il Lazio per la giornata di martedì 31 marzo. Allerta meteo in Campania, la Protezione Civile: forti raffiche di vento e mareggiate da mezzanotteAllerta meteo in Campania per forti raffiche di vento e mareggiate dalle 23,59 di oggi e fino alle 14 di domani.