Mercato immobiliare la provincia di Reggio Calabria è il territorio più economico per le locazioni

Nel primo trimestre del 2026, il mercato immobiliare della Calabria ha registrato un incremento del 25% nello stock di case in affitto e un aumento del 20% nei canoni di locazione. Al contrario, la domanda di case in vendita è cresciuta solo dello 1,2%, con i prezzi che sono rimasti sostanzialmente stabili nello stesso periodo. Tra le province della regione, quella di Reggio Calabria si distingue come la più economica per le locazioni.

Nel primo trimestre del 2026 il mercato immobiliare della Calabria ha visto lo stock di case in affitto (+25%) e i canoni (+20%) aumentare notevolmente, mentre la domanda di case in vendita (+1,2%) e i prezzi (+1,2%) si sono mantenuti stabili.Attualmente, per comprare casa servono in media 960.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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