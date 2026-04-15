Meloni-Trump divorzio all’americana

Nelle ultime settimane si è parlato molto di un rapporto tra la leader di un partito di centrodestra e un ex presidente degli Stati Uniti. La relazione, che in passato era stata descritta come molto stretta, ora sembra aver subito una battuta d’arresto. La critica politica ha puntato il dito contro la posizione assunta dalla politica italiana, considerata in contrasto con le scelte dell’ex presidente americano. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di vari esponenti dell’opposizione.

Prima era una cheerleader, ora un servo sciocco. In altre parole, qualunque cosa dica e faccia, per l’opposizione Giorgia Meloni comunque sbaglia. Nella foga di attaccarla anche ora che ha preso le distanze dalle volgari accuse di Trump al Papa, a Riccardo Ricciardi, capogruppo dei 5 stelle alla Camera, scappa la frizione. Non soltanto dichiara che «ci sono servi sciocchi talmente sciocchi che poi anche i padroni li prendono in giro», ma addirittura accusa la premier di essere stata prona a Trump per quattro anni, anche se il presidente americano si è insediato a gennaio del 2025. Giuseppe Conte, appena più misurato del suo capogruppo, a Meloni rimprovera di essere stata ambigua e dunque, ora che i nodi vengono al pettine, di pagare la mancanza di linearità.🔗 Leggi su Panorama.it

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