Oggi pomeriggio, la premier italiana incontrerà a Palazzo Chigi il presidente ucraino. La visita si concentra su questioni legate alla situazione internazionale e alle iniziative di pace. L’incontro si inserisce in un contesto di discussioni diplomatiche tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui contenuti specifici della discussione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata prima dell’appuntamento.

Politica internazionale al centro dell’agenda della premier Giorgia Meloni, che oggi pomeriggio riceverà a Palazzo Chigi Volodymyr Zelensky. Il presidente dell’Ucraina è già stato in Italia più volte dall’insediamento del governo Meloni: nel maggio 2023, poi nel giugno 2024 per il vertice G7 in Puglia, nell’ottobre 2024 per una nuova missione a Roma e nel luglio 2025 in occasione della Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina. Meloni: Italia schierata con la nazione aggredita. E proprio del legame e con l’Ucraina e dell’appuntamento in programma oggi, ha parlato la premier a margine del Vinitaly, ricordando che l’Italia «si è schierata senza se e senza ma, in questi anni, con la nazione aggredita.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni riceve Zelensky: “Italia al lavoro per costruire un percorso di pace”

L’ad di Eni Descalzi chiede al governo di riaprire al gas russo nella settimana in cui Meloni riceve Zelensky (che dall’Ue vuole la linea dura)Le parole dell’appena riconfermato amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, sulla necessità di “sospendere il bando che scatterà il primo...

Leggi anche: Meloni mercoledì 15 aprile riceve Zelensky a Roma

Temi più discussi: Meloni mercoledì 15 aprile riceve Zelensky a Roma; Meloni mercoledì 15 aprile riceve Zelensky a Roma; Meloni mercoledì 15 aprile riceve Zelensky a Roma; Descalzi vuole riaprire al gas russo mentre Meloni si prepara a incontrare Zelensky.

Zelensky a Roma, incontri con Meloni e Mattarella: focus su guerra e piano di paceIl presidente ucraino oggi nella capitale: vertice a Palazzo Chigi e poi al Quirinale. La premier rivendica il ruolo italiano nelle proposte di garanzie di sicurezza Volodymyr Zelensky è oggi, mercole ... liberoreporter.it

Giorgia Meloni–Volodymyr Zelensky, vertice cruciale tra guerra e energiaSulla carta il vertice romano in programma a Palazzo Chigi, fra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky non sarà affatto una pura formalità ... interris.it

Meloni prende le distanze da Trump, lui si arrabbia, lei riceve la solidarietà da tutti Sono passati quaranta giorni da quella frase “non condivido né condanno”, eppure da quel giorno e soprattutto nelle ultime ore Giorgia Meloni sta provando a cancellare tre an - facebook.com facebook

Meloni riceve delegazione Polizia per 174esimo fondazione: "Grazie per il vostro lavoro preziosissimo". Presente anche la famiglia della Medaglia d’oro Aniello Scarpati, caduto in servizio x.com