Meloni dopo l’incontro con Zelensky | L’Occidente diviso sarebbe un regalo alla Russia

Durante un incontro a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio italiano e il presidente ucraino hanno discusso di questioni di attualità e di relazioni tra i due paesi. La riunione si è svolta in un clima di confronto diretto e senza la presenza di altri partecipanti. Non sono state rese note dichiarazioni ufficiali sui contenuti trattati, ma l’evento ha suscitato attenzione tra i media e gli osservatori internazionali.

Nel corso del bilaterale andato in scena a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky hanno fatto «un punto della situazione sullo stato di avanzamento del processo negoziale, i prossimi passi da compiere per arrivare alla fine della guerra in Ucraina e su come continuare il sostegno» alla nazione invasa dalla Russia nel 2022. Lo ha detto la presidente del Consiglio nelle dichiarazioni congiunte dopo l’incontro, sottolineando che «in questi quattro anni la posizione dell’Europa e dell’Italia è stata sempre la stessa al fianco di Kyiv, del suo popolo e delle sue istituzioni». Dichiarazioni congiunte con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Meloni dopo l’incontro con Zelensky: «L’Occidente diviso sarebbe un regalo alla Russia» Notizie correlate Zelensky in Italia, Meloni: “L’Occidente diviso sarebbe un regalo a Mosca”Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Meloni riceve Zelensky: “Sempre al fianco di Kiev, un Occidente diviso sarebbe un regalo a Mosca”Roma, 15 aprile 2026 – La premier Giorgia Meloni torna a parlare di politica estera. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Meloni si presenta alle Camere per affrontare le molte spine del fine legislatura; Arianna Meloni a Torino dopo lo scandalo Delmastro: Basta con gli errori; Acquaroli annuncia Vinitaly in the City ad Ancona in autunno dopo l’incontro con Meloni e Lollobrigida a Verona; Zelensky sbarca a Roma per incontrare Giorgia Meloni. L'elenco delle strade chiuse. Meloni riceve Zelensky: Nostro sostegno continua. In gioco c'è la sicurezza di tutta l'EuropaLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Dopo il bilaterale sono previste dichiarazioni congiunte. In agenda per Zelensky ... lastampa.it Meloni-Zelensky, la premier dopo l’incontro: Sempre al fianco di Kiev, in gioco anche la sicurezza UeLa premier Meloni dopo l'incontro con il leader dell'Ucraina, Zelensky: In questi quattro anni la posizione dell'Europa e dell'Italia è stata sempre la stessa al fianco di Kiev, del suo popolo e dell ... msn.com Dopo gli attacchi di Donald Trump a Papa Leone e Giorgia Meloni, con il presidente americano che anche oggi a Fox News ha detto di non aver più «lo stesso rapporto» con lei, per Usa e Iran si avvicina un nuovo round di colloqui. L'articolo completo nel pr facebook #TG2000 - Dopo l’attacco di #Trump la #Meloni incassa la solidarietà politica #15aprile #GiorgiaMeloni #MedioOriente #Iran #Hormuz #Washington #Governo #Larussa #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com