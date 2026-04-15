Durante un incontro recente, si è discusso della possibilità di intensificare la cooperazione tra le due nazioni nel settore della difesa. In particolare, si è parlato di sviluppare una produzione congiunta di droni, settore nel quale l’Ucraina si è affermata come leader negli ultimi anni. L’Italia ha manifestato un forte interesse a collaborare in questa direzione, considerando il potenziale di questa tecnologia.

ROMA, 15 APR – “Ci siamo confrontati su come rafforza cooperazione in materia difesa l’Italia è molto interessata a sviluppare una produzione congiunta soprattutto nel settore dei droni, su cui l’Ucraina in questi anni è diventata nazione guida”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte al termine dell’incontro con il presidente ucraino.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Meloni: ‘con Kiev interessati a produzione comune di droni’

Ucraina, Meloni: Sempre al fianco di Kiev, Occidente diviso regalo a Mosca

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