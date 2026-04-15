Mazzola blocca Bastoni | Resta in Inter non fuggire in Spagna

Sandro Mazzola ha commentato pubblicamente il possibile trasferimento di Alessandro Bastoni al Barcellona, invitando il difensore a rimanere all’Inter. L’ex calciatore nerazzurro ha sottolineato che Bastoni dovrebbe evitare di lasciare il club e ha evidenziato l’importanza di mantenere la stabilità all’interno della squadra. La discussione si concentra sulle dichiarazioni di Mazzola e sulle implicazioni per il futuro del difensore.

La leggenda nerazzurra Sandro Mazzola ha espresso un parere netto riguardo al futuro di Alessandro Bastoni, invitando il difensore a non valutare un trasferimento al Barcellona e sottolineando l’importanza di mantenere stabilità nel gruppo squadra. Le riflessioni dell’ex stella arrivano in un momento delicato per il giocatore, che avrebbe un interesse verso il club catalano nonostante i colloqui ufficiali tra le due società non siano ancora stati avviati. Il peso delle critiche e la difesa del valore di Bastoni. Le tensioni vissute da Alessandro Bastoni negli stadi italiani hanno spinto Sandro Mazzola a intervenire con fermezza per proteggere l’integrità del difensore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mazzola blocca Bastoni: “Resta in Inter, non fuggire in Spagna Notizie correlate Calciomercato Inter, dalla Spagna: “Soap opera Bastoni”Il quotidiano spagnolo Sport torna a parlare della possibile operazione di calciomercato che potrebbe portare il difensore dell’Inter Alessandro... Calciomercato Inter, dalla Spagna insistono: il Barcellona vuole BastoniCalciomercato in salsa spagnola, voci sull’Inter e su Alessandro Bastoni: secondo il quotidiano Sport in casa Barcellona ci sarebbe ottimismo sulla...