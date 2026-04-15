Durante una puntata di È sempre Cartabianca, il noto scrittore e alpinista ha sorseggiato un bicchiere di latte in diretta televisiva, per poi sputarlo, chiedendo se quella scena fosse adatta alla televisione. L’episodio ha attirato l’attenzione dei telespettatori e dei media, generando commenti sui social e portando nuovamente sotto i riflettori la figura di Corona. La trasmissione è andata in onda martedì sera su Rete 4, condotta da Bianca Berlinguer.

Mauro Corona torna a far parlare di sé con l’ennesimo fuoriprogramma a È sempre Cartabianca, il talk show del martedì sera condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Durante la puntata del 14 aprile 2026, lo scrittore e alpinista ha dato vita ad un momento televisivo surreale, sputando in diretta il latte che stava bevendo davanti alle telecamere. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da videolallero (@seelallero) La scena si è svolta durante l’anteprima del programma, quando la conduttrice ha notato Corona con un bicchiere di latte davanti a sé, una scelta insolita per chi di solito preferisce accompagnare i propri interventi con un bicchiere di vino.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Mauro Corona beve latte in diretta e lo sputa: “Ma le sembra una scena da fare in tv?” (VIDEO)

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