Mattarella | Scenario internazionale scosso da atti di aggressione contro il diritto – Il video

Il presidente ha commentato la situazione internazionale, sottolineando come negli ultimi tempi si siano verificati atti di aggressione che hanno colpito il diritto internazionale. Secondo quanto riferito, i conflitti in corso stanno destabilizzando l’Europa e il Mediterraneo, mettendo in discussione gli equilibri di pace e stabilità che erano considerati consolidati fino a pochi anni fa. La sua dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un evento a Roma.

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2026 "Lo scenario internazionale è segnato da conflitti che feriscono l'Europa e il Mediterraneo, vede sconvolti gli equilibri di pace e di stabilità che ritenevamo ormai consolidati fino a pochi anni addietro. Le fondamenta della convivenza pacifica, già provate da crisi numerose in diverse aree del mondo, sono oggi scosse ulteriormente e scosse nel profondo da atti di aggressione che violano sovranità e prescrizioni, anche le più elementari, del diritto internazionale, a partire da quello umanitario. In questo momento così travagliato appare più che mai necessaria la difesa con rinnovata fermezza dai valori sanciti dalla nostra Costituzione", così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale a una rappresentanza dell'Aeronautica in occasione del 103° anniversario di fondazione.🔗 Leggi su Open.online

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