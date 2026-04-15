Stamattina a Massa si è svolta l’udienza di convalida dei fermati coinvolti nell’aggressione e nell’omicidio avvenuto in piazza. Uno dei fermati ha riferito che un altro imputato avrebbe colpito un amico con una testata. Gli interrogatori sono stati condotti dal giudice per le indagini preliminari nel carcere della città, dove si trovano attualmente gli indagati. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

MASSA – Si è svolta stamattina, 15 aprile 2026, nel carcere di Massa l’udienza di convalida e gli interrogatori di garanzia per Ionut Alexandru Miron, 23 anni, e Eduard Alin Carutasu, 19 anni: i due ragazzi, da domenica 12 aprile, sono sottoposti a fermo perché gravemente indiziati per l’accusa di omicidio volontario nella morte di Giacomo Bongiorni. L’uomo è stato ucciso in piazza a Massa, davanti al figlio e ad altri parenti, con calci e pugni. I due giovani, di origine romena, sono residenti a Montignoso e Marina di Massa. Domani, invece, si terrà a Genova l’udienza di convalida del fermo per il 17enne massese accusato di omicidio aggravato in concorso e rissa aggravata.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Massa, aggredito e ucciso in piazza: gli interrogatori del Gip. Uno dei fermati: “Bongiorni ha dato testata al mio amico”

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Temi più discussi: Massa, aggredito in strada cade e batte la testa: muore davanti al figlio di 11 anni; 5 identificati per omicidio Bongiorni a Massa, tre sono minori. Lo avrebbero picchiato a terra; Massa, muore davanti al figlio per un’aggressione. Tre fermati, tra cui un minorenne; Ucciso dal branco davanti al figlio di 11 anni, padre muore per un rimprovero. L’aggressione a Massa.

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