Negli ultimi anni si osserva un aumento della manodopera maschile nei paesi in via di sviluppo, che spesso si presenta in nuclei divisi. Questi lavoratori rappresentano risorse cruciali per le economie locali, dove anche poche decine di euro possono determinare l’accesso a cibo, istruzione e servizi sanitari. La crescita di questa forza lavoro in Asia indica un trend che riguarda molte aree di queste nazioni.

Risorse fondamentali per i Paesi in via di sviluppo, dove poche decine di euro possono far la differenza tra accedere a cibo, istruzione, cure sanitarie o restare nella spirale della povertà. Le rimesse, spesso considerate come una ‘perdita’ per i Paesi di partenza, sono in realtà uno strumento fondamentale anche per far crescere il benessere in Paesi ad alto tasso di emigrazione. "Sono soldi – spiega Giorgia Papavero, ricercatrice area statistica di Fondazione Ismu, che ha dedicato un approfondimento alle rimesse nella sezione dei dati statistici del proprio sito – di persone che occupano spazi importanti nel mercato del lavoro regolare, inviati regolarmente, che aiutano in modo circolare e virtuoso le famiglie nel Paese d’origine".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Manodopera maschile, nuclei divisi. La crescita dell’Asia è un segnale"

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