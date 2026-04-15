Roberto Mancini si trova al primo posto in Qatar, lasciando alle spalle le critiche di chi lo considerava in declino e lo etichettava come un allenatore ormai finito. La sua posizione nel torneo internazionale dimostra che, nonostante le voci, continua a essere un protagonista nel calcio. La sua presenza in cima alla classifica ha attirato l'attenzione, anche in relazione a quanto accaduto con l’ex collega.

Alla faccia di chi gli dava del bollito e lo considerava sul viale del tramonto. Roberto Mancini nelle scorse ore si è preso una bella e doppia rivincita nei confronti di critici e detrattori, dimostrando di essere ancora pienamente in grado di fare ciò che gli è sempre riuscito meglio: vincere e conquistare trofei. Detto, fatto. Senza neanche scendere in campo lunedì pomeriggio è, infatti, arrivata l'aritmetica vittoria del campionato qatariota per il suo Al Sadd. Per carità: non staremo parlando della Premier vinta all'ultimo respiro nel 2012 alla guida del Man City, ma resta comunque un successo. Neanche il tempo di concedersi un brindisi che il Mancio e i suoi ragazzi sono subito scesi in campo a Riyad per il ritorno degli ottavi della Champions asiatica contro la grande favorita del torneo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mancio, 1° in Qatar e sgarbo a Inzaghi

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