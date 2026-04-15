L’architetto cinese, fondatore dello Studio MAD Architects, terrà una conferenza mercoledì 22 aprile alle 17 al Politecnico. La discussione si concentrerà sulle sue proposte che uniscono elementi poetici e innovazioni nello spazio architettonico. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in un contesto accademico, offrendo l’opportunità di approfondire le sue idee e il suo approccio progettuale.

L’architetto cinese fondatore dello Studio MAD Architects, Ma Yansong, terrà una conferenza esclusiva mercoledì 22 aprile alle ore 17.00 presso l’Aula Magna Giandetto Pesenti del Politecnico di Milano. L’evento, intitolato Architecture is not architecture, si inserisce nel quadro della Milano Design Week e vede la collaborazione tra il Politecnico e Domus, dopo i successi ottenuti negli ultimi due anni con ospiti quali Bjarke Ingels e Norman Foster. Un dialogo tra visione poetica e pratica culturale. Il programma previsto per il prossimo 22 aprile prevede che il Guest Editor di Domus 2026 coinvolga il pubblico in una riflessione profonda sulla natura dello spazio urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ma Yansong al Politecnico: la sfida poetica che rivoluziona lo spazio

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