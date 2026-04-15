L' ultimo saluto a Carlo Monguzzi in migliaia al funerale | la commemorazione dopo la cerimonia e la proposta per il Famedio

I funerali di Carlo Monguzzi si sono tenuti nella chiesa di San Michele Arcangelo in viale Monza, a Milano, con la partecipazione di migliaia di persone. La cerimonia è iniziata questa mattina e ha visto la presenza di familiari, amici e cittadini. Dopo la funzione religiosa, si è svolta una commemorazione pubblica e si è avanzata una proposta per inserire il nome di Monguzzi nel Famedio della città.

Sono iniziati i funerali di Carlo Monguzzi, che si svolgono all'interno della chiesa di San Michele Arcangelo in viale Monza a Milano. Il feretro è arrivato con largo anticipo. Sulla bara, accolta dalla Banda degli Ottoni, rose bianche e una cornice con la foto del Consigliere comunale morto.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Carlo Monguzzi al Famedio, presentata la proposta: "Lo chiede la Milano democratica" Leggi anche: Addio Carlo Monguzzi. L’ultimo saluto al compagno ambientalista Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il sindaco di Milano Beppe Sala dice addio a Carlo Monguzzi e ricorda quell'ultimo abbraccio; Domani i funerali di Carlo Monguzzi, ci sarà anche il sindaco Sala; Carlo Monguzzi, domani i funerali: ci sarà anche il sindaco Sala; Carlo Monguzzi, funerali a Precotto. L'ultimo saluto a Carlo Monguzzi, in centinaia al funerale: la commemorazione dopo la cerimonia e la proposta per il FamedioCentinaia tra amici, parenti e colleghi del Consigliere comunale si sono ritrovati oggi nella chiesa di Precotto ... milanotoday.it Carlo Monguzzi, domani i funerali: ci sarà anche il sindaco SalaLa cerimonia nella chiesa di San Michele Arcangelo in viale Monza, seguiranno sul sagrato interventi in ricordo del consigliere di Europa Verde ... milano.repubblica.it Addio a Carlo Monguzzi, i funerali in San Michele Arcangelo. La proposta: “Sia iscritto nel Famedio” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Ciao Carlo, la tua voce, i tuoi pensieri e i tuoi sorrisi ci mancheranno molto. Ecco quello che Carlo Monguzzi pensava di Radio Popolare. Era il 14 dicembre 2025, all’inaugurazione della mostra sui 50 anni della radio, alla Fabbrica del Vapore. intervista di Il - facebook.com facebook