L' ultimo saluto a Carlo Monguzzi in migliaia al funerale | la commemorazione dopo la cerimonia e la proposta per il Famedio

Da milanotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I funerali di Carlo Monguzzi si sono tenuti nella chiesa di San Michele Arcangelo in viale Monza, a Milano, con la partecipazione di migliaia di persone. La cerimonia è iniziata questa mattina e ha visto la presenza di familiari, amici e cittadini. Dopo la funzione religiosa, si è svolta una commemorazione pubblica e si è avanzata una proposta per inserire il nome di Monguzzi nel Famedio della città.

Sono iniziati i funerali di Carlo Monguzzi, che si svolgono all'interno della chiesa di San Michele Arcangelo in viale Monza a Milano. Il feretro è arrivato con largo anticipo. Sulla bara, accolta dalla Banda degli Ottoni, rose bianche e una cornice con la foto del Consigliere comunale morto.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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