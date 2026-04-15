Lukaku-Napoli pronta la multa | Conte decide la linea

Il rapporto tra Romelu Lukaku e il Napoli è al centro di un'attenzione crescente dopo le recenti vicende. La società sta preparando una sanzione economica e ha comunicato le decisioni ufficiali. L'allenatore ha stabilito la linea da seguire in questa situazione, che rimane ancora in fase di definizione. La questione riguarda principalmente le modalità di gestione del giocatore e le eventuali conseguenze disciplinari.

Il caso Romelu Lukaku resta aperto. E in casa Napoli si lavora già alla gestione del suo ritorno. Per ora il centravanti è ancora lontano da Castel Volturno, ma il club sta preparando le prossime mosse in vista del rientro. Secondo Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna continua a mantenere i contatti con l’entourage del giocatore. Un dialogo che resta attivo mentre la società prova a definire il modo migliore per chiudere una vicenda diventata sempre più delicata. In questo quadro avrà un peso importante anche Antonio Conte. L’allenatore, infatti, sarà coinvolto direttamente nella valutazione dei provvedimenti da adottare una volta che Lukaku tornerà a disposizione.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lukaku-Napoli, pronta la multa: Conte decide la linea Leggi anche: Lukaku resta in Belgio: gelo col Napoli e multa pronta Leggi anche: Corriere dello Sport: “Il Napoli e Conte aspettano Lukaku: linea dura se non torna” Temi più discussi: Napoli, il rientro di Lukaku e la data fissata: la situazione; Sky – Lukaku non ha più risposto a nessuno. Il Napoli ritiene di avere…; Slitta ancora il rientro di Lukaku, la data del ritorno a Napoli: cosa succede con Conte e la società, futuro in bilico e possibili scenari; Lukaku-Napoli, Mondiale a rischio? Conte non lo convoca, allenamenti in solitaria in Belgio. Lukaku-Napoli, pronta la multa: Conte decide la lineaForzAzzurri.net - Lukaku-Napoli, pronta la multa: Conte decide la linea Il caso Romelu Lukaku resta aperto. E in casa Napoli si lavora già alla gestione del suo ritorno. forzazzurri.net Lukaku, il rientro a Napoli slitta al 20 aprile. Big Rom resterà fuori rosa, in estate sarà addioL’attaccante si sta allenamento in Belgio, dal club però nessun perdono dopo la scelta di proseguire il recupero a casa ... napoli.repubblica.it #Napoli, #Lukaku verso l’addio. Il Mattino annuncia: "Ritorno in campo improbabile" - facebook.com facebook Lukaku, il rientro a Napoli slitta al 20 aprile. Big Rom resterà fuori rosa, in estate sarà addio x.com