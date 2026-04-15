Un uomo ha espresso il desiderio di procedere rapidamente con la cremazione della moglie, mentre la famiglia attendeva l’autorizzazione della procura per i funerali. Prima di conoscere i dettagli delle indagini, un parente aveva commentato con una frase rivolta alla madre, sperando che la situazione si risolvesse in breve tempo. La vicenda si svolge in un contesto in cui si stanno ancora chiarendo le circostanze del decesso.

"Una frase di mio cognato mi è rimasta stampata nella mente. Quando ancora non avevamo idea di ciò che avesse fatto a Daniela, quando si aspettava il nulla osta per i funerali dalla procura, era andato da mia madre dicendo ‘Ben ben, speriamo finisca presto ’sta storia’". Angela Gaiani è costretta a riprendere fiato. La donna, sorella di Daniela, trovata morta nella sua casa di Castello d’Argile il 5 settembre 2021, ieri ha testimoniato nel processo, in Assise, che vede imputato suo cognato Leonardo Magri, accusato dell’omicidio della moglie. Quella frase, "irripetibile, per noi all’epoca incomprensibile", come spiega la testimone alla Corte presieduta dal giudice Fabio Cosentino, sarebbe stata pronunciata dall’imputato "in una delle frequenti visite fatte alla mamma subito dopo la morte di Daniela – spiega ancora Angela Gaiani –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Lui voleva cremare la moglie in tutta fretta"

[Multi-SUB] Her Husband Died a Hero—Then She Was Humiliated at His Funeral

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Omicidio Papadia: uccise la moglie perché non voleva un figlio, marito a giudizioRinvio a giudizio davanti alla Corte d’assise di Terni con l’accusa di omicidio volontario.