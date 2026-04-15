L' uccisione di Carta evento clamoroso La Procura | Non ci sono sospettati chi sa si faccia avanti
L’uccisione di Carta ha suscitato grande scalpore, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica. La Procura ha dichiarato che al momento non ci sono sospettati né piste privilegiate, e che tutte le ipotesi restano aperte. Nessuna pista viene esclusa o considerata meno importante, e si continua a indagare senza tralasciare nessun dettaglio. Chiunque abbia informazioni è invitato a collaborare.
“Non ci sono sospettati e non ci sono piste al momento privilegiate. Nulla viene tralasciato o lasciato al caso”. Il procuratore di Foggia, Enrico Infante, è netto su quanto accaduto la sera del 13 aprile, in via Caracciolo, quando una persona - pare in sella ad una bicicletta - ha esploso 4.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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