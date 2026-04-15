L' uccisione di Carta evento clamoroso La Procura | Non ci sono sospettati chi sa si faccia avanti

Da foggiatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uccisione di Carta ha suscitato grande scalpore, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica. La Procura ha dichiarato che al momento non ci sono sospettati né piste privilegiate, e che tutte le ipotesi restano aperte. Nessuna pista viene esclusa o considerata meno importante, e si continua a indagare senza tralasciare nessun dettaglio. Chiunque abbia informazioni è invitato a collaborare.

“Non ci sono sospettati e non ci sono piste al momento privilegiate. Nulla viene tralasciato o lasciato al caso”. Il procuratore di Foggia, Enrico Infante, è netto su quanto accaduto la sera del 13 aprile, in via Caracciolo, quando una persona - pare in sella ad una bicicletta - ha esploso 4.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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