Lotto a Subbiano vinti 27mila euro

Nel concorso del 14 aprile 2026, un esercizio di Via Roma a Subbiano, in provincia di Arezzo, ha distribuito 27.000 euro ai giocatori. La vincita è stata ottenuta con sei ambi, quattro terni e una quaterna, portando un sorriso tra i clienti dell’attività commerciale. La notizia si aggiunge alle altre vincite registrate in Toscana durante questa estrazione del Lotto.

Arezzo, 15 aprile 2026 – . Esulta la Toscana grazie al Lotto. Nel concorso di martedì 14 aprile 2026 vinti 27mila euro presso l’esercizio in Via Roma a Subbiano, in provincia di Arezzo, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 409,2 milioni di euro da inizio 2026.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lotto, a Subbiano vinti 27mila euro Notizie correlate Lotto, vinti oltre 23mila euroNell'estrazione di sabato 28 febbraio 2026, un fortunato giocatore di Cogoleto si è portato a casa la cifra più alta di giornata Liguria protagonista... Leggi anche: Lotto, Campania protagonista: vinti oltre 138mila euro