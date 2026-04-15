In un'intervista, un dirigente ha dichiarato che il tema non riguarda direttamente Malagò né il suo operato. Ha aggiunto che, secondo lui, il sistema attuale necessita di un intervento normativo per essere rifondato. La posizione è stata espressa chiaramente senza fare riferimenti personali o giudizi di valore sui protagonisti coinvolti. La sua spiegazione mira a chiarire le sue intenzioni rispetto alla riforma del sistema.

AGI - "Il tema non è contro Malagò o a favore di Malagò. Io penso che così com'è il sistema vada rifondato dal punto di vista normativo ". Così il senatore e presidente della Lazio, Claudio Lotito, parlando all'AGI interviene sul dibattito attorno alla governance del calcio e alla candidatura alla FIGC dell'ex numero uno del CONI Giovanni Malagò decisa dalla Lega Serie A con l'opposizione di Lazio e Verona (che poi ha cambiato idea). Lotito respinge la lettura personalistica dello scontro e sposta il focus sulle regole: "Le elezioni vengono fatte per un anno circa, più di un anno, perché poi si va a scadenza olimpica e bisogna rifare le elezioni.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lotito e il no a Malagò: "Vi spiego il perché una volta per tutte"

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