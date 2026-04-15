A Buenos Aires è ripreso il procedimento legale sulla morte di Diego Armando Maradona, con l’apertura del secondo processo martedì 14 aprile nel quartiere di San Isidro. Il caso coinvolge il team medico che si occupò del calciatore, accusato di aver ricevuto cure da parte di professionisti non qualificati. La causa si concentra sulle procedure mediche e sui presunti errori che avrebbero contribuito al decesso.

È iniziato martedì 14 aprile a San Isidro, nella periferia nord di Buenos Aires, il secondo processo sulla morte di Diego Armando Maradona. Sette membri del team medico che lo assisteva sono accusati di omicidio aggravato per negligenza: rischiano pene comprese tra gli 8 e i 25 anni di carcere. Il Pibe de Oro è morto il 25 novembre 2020 all’età di 60 anni, due settimane dopo essere stato operato per un coagulo cerebrale. L’accusa, rappresentata dal pubblico ministero Patricio Ferrari, ha definito il team medico “un gruppo di dilettanti” che ha commesso “ogni tipo di omissione”, creando condizioni di cura che ha descritto come “crudeli”. Secondo Ferrari, Maradona ha iniziato a morire 12 ore prima del decesso effettivo.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Lo hanno curato da dilettanti”: il team medico di Maradona torna a processo

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