Livorno via Grande sotto assedio | il degrado rovina i 6 milioni spesi

A Livorno, via Grande, uno dei luoghi più frequentati e rappresentativi della città, si trova in uno stato di degrado che mette in discussione i lavori di ristrutturazione effettuati di recente, costati circa sei milioni di euro. La strada, che dovrebbe rappresentare un punto di orgoglio locale, mostra evidenti segni di abbandono e incuria, a causa di comportamenti incivili da parte di alcuni cittadini e visitatori.

Il decoro di uno dei cuori pulsanti di Livorno è sotto attacco, non da eventi naturali, ma dall’inciviltà. A pochi metri dal completamento dei lavori di riqualificazione sotto i portici di via Grande, la nuova pavimentazione si trova già vittima di una serie di atti di degrado che colpiscono direttamente il patrimonio della collettività. Il consigliere di Forza Italia, Alessandro Guarducci, ha sollevato un caso urgente con una questione formale rivolta all’amministrazione comunale, segnalando come la superficie appena posata sia già segnata da rifiuti abbandonati accanto ai cestini, chewingum attaccati al suolo, deiezioni canine e chiazze maleodoranti di urina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Livorno, via Grande sotto assedio: il degrado rovina i 6 milioni spesi Leggi anche: De Laurentiis riflette: 230 milioni spesi, Conte ora è sotto esame Clan dei Casalesi - Zagaria sotto assedio a Caserta, 23 arresti e maxi sequestro di beni per 40 milioniÈ di 23 persone arrestate il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri contro il clan dei Casalesi, fazione Zagaria, attivo nella...