LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA | prosegue l’attacco di tre corridori

Alle 15:02, viene segnalato che tra sette chilometri, nel tratto di pavé di Manshoven, i tre corridori coinvolti continueranno a pedalare. La corsa prosegue lungo il percorso della Ronde van Limburg 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla situazione dei partecipanti. Non sono stati forniti dettagli sulle sorti dei corridori o sui loro tempi, ma si prosegue con il tracciato programmato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:02 Il prossimo tratto in pavè verrà affrontato tra 7 chilometri, ovvero i 1300 metri di Manshoven. 14.58: Il gruppo è sempre tirato dalla Soudal Quick-Step, che ha un ritardo di tre minuti e tredici secondi. 14.54: Questi i componenti della fuga. Mikita Babovich (Bahrain Victorious Development Team), Albert Withen Philipsen (Lidl – Trek) e Jelle Vermoote (Tarteletto – Isorex) 14.51: Problema meccanico per il tedesco Tim Torn Teutenberg (Lidl – Trek) 12.48: Superato senza problemi il Kolmontberg, ora tocca al Zammelenberg (0,9km al 2.9%). 14.42: I fuggitivi e il gruppo affronteranno ora lo strappo di Kolmontberg (0,5km al 3,8%).🔗 Leggi su Oasport.it

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