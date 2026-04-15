LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA | prosegue la fuga di tre corridori

Alle 12.48, i tre ciclisti in fuga hanno superato senza difficoltà il Kolmontberg e ora si trovano sul Zammelenberg, lungo 0,9 chilometri con una pendenza del 2%. La corsa prosegue in tempo reale durante la Ronde van Limburg 2026, con i corridori ancora in fuga e la situazione che si mantiene stabile lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48: Superato senza problemi il Kolmontberg, ora tocca al Zammelenberg (0,9km al 2.9%). 14.42: I fuggitivi e il gruppo affronteranno ora lo strappo di Kolmontberg (0,5km al 3,8%). 14.37: Sono stati percorsi oltre 60 chilometri. 14.34: Sale sopra i tre minuti il vantaggio dei tre fuggitivi. 14.30: Proveranno a gettarsi nello sprint anche il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), il tedesco Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) e il colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA). In casa Italia il velocista di riferimento dovrebbe essere Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort). 14.26: Sicuramente c’è il rammarico per l’assenza di Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), che sarebbe stato il perfetto avversario di Tim Merlier.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: prosegue la fuga di tre corridori Notizie correlate Leggi anche: LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: tre uomini all’attacco Leggi anche: LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: tre uomini all’attacco con quasi tre minuti Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: possibile arrivo in volata; Ronde van Limburg in Diretta Streaming | DAZN IT; Ronde van Limburg: Merlier cerca il bis senza Groenewegen. Orari e streaming; Ronde van Limburg 2026 oggi in tv: orario, percorso, favoriti. Tim Merlier favorito. LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: tre uomini all’attacco con quasi tre minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42: I fuggitivi e il gruppo affronteranno ora lo strappo di Kolmontberg (0,5km al 3,8%). 14.37: Sono stati ... oasport.it Ronde van Limburg 2026 oggi in tv: orario, percorso, favoriti. Tim Merlier favoritoDalle Classiche del Nord alle Ardenne, nel mezzo la volata, quasi scontata, alla Ronde van Limburg, classica belga che si svolge oggi giunta alla sua ... oasport.it Presentazione Percorso e Favoriti Ronde van Limburg 2026 is la preview completa della corsa che mixa classiche nordiche e Ardenne, con un finale spettacolare per velocisti. Scopri percorso, favoriti e startlist: x.com Iniziamo a scoprire gli iscritti alla Ronde van Limburg 2026 #RVL26 di mercoledì 15 aprile - facebook.com facebook