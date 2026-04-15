Lite per gelosia davanti ai figli | lui se ne va lei ubriaca dà fuoco ai suoi vestiti

Una serata movimentata si è verificata a Goito, nel Mantovano, dove i residenti hanno chiamato le forze dell’ordine a causa di una lite domestica intensa. La discussione, che si è svolta davanti ai figli, è culminata con l’uomo che si è allontanato dalla casa e la donna, in stato di ebbrezza, ha dato fuoco ai suoi vestiti. La situazione si è protratta fino a tarda notte, attirando l’intervento delle autorità.

Una storia di (stra)ordinaria arriva dal Mantovano. Quella appenate trascorsa è stata infatti una notte tutt’altro che tranquilla a Goito, dove già nella serata di martedì alcuni vicini avevano lanciato l’allarme al 112 per una violenta lite domestica. Le urla provenienti da un’abitazione avevano.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: La moglie lo picchia per anni davanti ai figli e lui la denuncia ai carabinieri Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lite per gelosia davanti ai figli: lui se ne va, lei (ubriaca) dà fuoco ai suoi vestiti - BresciaToday; Fuorigrotta, è allarme: Baby-gang in azione, subito la zona rossa; Capitale della Cultura 2029, ok della Regione: la Valcamonica corre per la candidatura; Spray coltello e carcere | l’orrore a Genova per una collanina. Lite per gelosia. Spintona militare e viene arrestataMONTE ARGENTARIOUn lite per gelosia finisce con la ’lei’ di turno arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. E’ accaduto a Porto Santo Stefano. La donna aveva scoperto alcuni messaggi a suo dire ... lanazione.it Furiosa lite per gelosia: travolse la rivale, pagherà 600mila euroUna lite per gelosia davanti a una sala Bingo di Rimini, poi l’allontanamento a piedi e infine l’investimento con l’auto. A distanza di anni, la vicenda giudiziaria si chiude anche sul piano civile ... ilrestodelcarlino.it Dalla lite stradale all'agguato: tre arresti della Polizia a Primavalle - facebook.com facebook Cerignola, 57enne gambizzato nel quartiere Torricelli dopo una lite: ferito, è in ospedale x.com