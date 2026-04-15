L’indipendentismo basco di sinistra ha visto un cambiamento nelle sue politiche, conquistando consensi e assumendo il controllo di diverse amministrazioni locali. Tuttavia, il collegamento storico con l’ETA, l’organizzazione armata che ha operato nella regione per decenni, continua a essere oggetto di discussione e attenzione pubblica. Nonostante i successi elettorali, i rapporti con il passato rimangono un tema delicato e ancora aperto.

Ormai il suo partito vince elezioni e governa intere città, ma i vecchi legami con l'ETA sono ancora una questione molto sentita, dentro e fuori Nei Paesi Baschi, una regione spagnola con una fortissima identità etnico-culturale, il consenso della sinistra abertzale, cioè nazionalista, è ai massimi storici. La coalizione progressista che riunisce le varie sigle indipendentiste si chiama Euskal Herria Bildu (EH Bildu, o più semplicemente Bildu). Da quando è stata fondata, nel 2012, ha aumentato i consensi elezione dopo elezione. Alle elezioni amministrative del 2023 ha superato il Partito Nazionalista Basco (PNV), autonomista ma cristiano-democratico, che da decenni domina la politica locale.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’indipendentismo basco di sinistra sta ancora facendo i conti col passato

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