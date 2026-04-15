Un imprenditore spagnolo ha costruito un vasto portafoglio immobiliare, comprendente più di 200 proprietà distribuite in 13 paesi diversi. Il valore complessivo degli immobili si aggira intorno ai 25 miliardi di dollari. La maggior parte delle proprietà sono considerate strategiche e si trovano in aree chiave delle città più importanti del mondo. La sua attività si concentra sulla gestione e sull’acquisto di immobili di rilevanza commerciale.

Il fondatore di Zara ha consolidato un impero immobiliare globale che oggi conta oltre 200 proprietà in 13 nazioni diverse, raggiungendo un valore stimato di 25 miliardi di dollari. Amancio Ortega, a 90 anni appena compiuti, ha trasformato i proventi del colosso della moda Inditex in una collezione di asset strategici gestiti tramite la holding Pontegadea, con investimenti massicci che nel solo 2025 hanno superato i 3 miliardi di dollari distribuiti in 8 Paesi e 10 città. La strategia di diversificazione attraverso Pontegadea. Il passaggio dalla gestione della moda alla proprietà di spazi urbici iconici non è frutto del caso, ma di una pianificazione iniziata nei primi anni Duemila.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’impero di Amancio Ortega: 25 miliardi in immobili strategici

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