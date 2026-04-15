LIM | l’evoluzione della didattica e del lavoro

Le lavagne interattive multimediali, note come LIM, stanno cambiando il modo di insegnare e comunicare nelle scuole e negli ambienti di lavoro. La loro introduzione ha portato a nuove modalità di presentazione e interazione, influenzando le pratiche quotidiane di docenti e professionisti. La diffusione di queste tecnologie si sta ampliando in diverse istituzioni, contribuendo a un cambiamento nelle metodologie di formazione e collaborazione.

Le lavagne interattive multimediali, conosciute con l’acronimo LIM, stanno trasformando profondamente il modo di insegnare, comunicare e lavorare. Sempre più diffuse in scuole, università, uffici e sale riunioni, rappresentano l’ evoluzione tecnologica delle tradizionali lavagne a gessetto: ne mantengono la funzione di base, ma la potenziano con strumenti dinamici, intuitivi e ad alte prestazioni. Dotate di schermo touch screen e superficie interattiva, le LIM consentono di scrivere, disegnare, visualizzare testi, riprodurre video, animazioni e qualsiasi contenuto digitale. Questa versatilità le rende ideali per la didattica, dove favoriscono lezioni coinvolgenti e partecipative, ma anche perfette per meeting, conferenze e presentazioni aziendali, grazie alla loro immediatezza e flessibilità d’uso.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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LIM: l’innovazione al servizio della didattica e del lavoroLe Lavagne Interattive Multimediali – meglio conosciute come LIM – stanno rivoluzionando profondamente il modo di insegnare, comunicare e lavorare.

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