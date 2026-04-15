L' ex mobilificio B4 diventa del Comune aggiudicato all' asta | Operazione strategica per nuovi servizi
L'ex mobilificio B4 è stato aggiudicato all'asta e diventerà proprietà del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. La vendita rappresenta un passo importante per il riutilizzo di uno spazio che potrà essere destinato a nuovi servizi pubblici. La decisione è stata presa nell’ambito di un’operazione finalizzata alla riqualificazione urbana e alla valorizzazione del territorio locale.
Importante svolta sul fronte della rigenerazione urbana per il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Mercoledì mattina si è conclusa l’asta giudiziaria relativa all’ex mobilificio B4, situato in via Benericetti: l’Amministrazione comunale si è aggiudicata il complesso per un importo di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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