L' ex mobilificio B4 diventa del Comune aggiudicato all' asta | Operazione strategica per nuovi servizi

L'ex mobilificio B4 è stato aggiudicato all'asta e diventerà proprietà del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. La vendita rappresenta un passo importante per il riutilizzo di uno spazio che potrà essere destinato a nuovi servizi pubblici. La decisione è stata presa nell’ambito di un’operazione finalizzata alla riqualificazione urbana e alla valorizzazione del territorio locale.