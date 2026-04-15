L' ex direttore del carcere un manager d' azienda orafa ex assessori | i nomi in lista nel centrosinistra

Nel centrodestra si sono presentate diverse candidature, tra cui alcuni volti già noti e altri alla prima candidatura. La lista comprende anche consiglieri comunali uscenti e ex assessori che decidono di ricandidarsi. La competizione elettorale vede quindi una combinazione di esperienze passate e nuove proposte, con candidati provenienti da diversi settori professionali e amministrativi. La campagna entra nel vivo con queste premesse.

Ci sono tanti volti nuovi, ma anche consiglieri comunali uscenti ed ex assessori che si ripresentano. Poi una platea di indecisi che hanno poche ore di tempo di fronte al bivio della candidatura. La coalizione di centro sinistra si presenterà con cinque liste. La decisione è stata presa pochi.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Arezzo, banda del buco: furto nella notte in azienda orafaAREZZO – Nella notte tra il 22 e il 23 gennaio 2026 è tornata a colpire ad Arezzo la cosiddetta banda del buco. Arezzo, torna la banda del buco: assalto a un’azienda orafa con cinque fori nelle paretiEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato...