Un ex diplomatico di Mosca ha commentato la recente sconfitta di Viktor Orbán, affermando che non rappresenta un problema e che la Russia si impegnerà a sostenere il suo successore. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Boris Bondarev ha spiegato che Mosca tende a minimizzare la perdita, concentrandosi invece sulla propaganda e sulla ricerca di nuovi alleati politici per rafforzare la propria posizione.

L’intervista di Fanpage.it a Boris Bondarev: “Mosca minimizza la sconfitta di Viktor Orbán, punta su propaganda e nuovi alleati”. E la stampa russa vede continuità con Péter Magyar, mentre cresce l’attenzione per il voto in Bulgaria e il possibile successo del candidato “amico” Rumen Radev.🔗 Leggi su Fanpage.it

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