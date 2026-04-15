Le lenti a contatto sono dispositivi molto diffusi, apprezzati per la comodità che offrono. Tuttavia, un uso scorretto può comportare rischi per la salute degli occhi, come infezioni o irritazioni. Tra gli errori più comuni ci sono il non lavarsi le mani prima di maneggiarle, l’indossarle per periodi troppo lunghi o il non rispettare le scadenze di conservazione. Questi comportamenti aumentano la possibilità di problemi o complicazioni oculari.

Oggi esistono modelli evoluti che integrano tecnologia e ricerca per migliorare la qualità della visione e garantire comfort prolungato durante l’intera giornata. La loro capacità di adattarsi a diversi stili di vita e condizioni ambientali le rende una scelta sempre più strategica per chi cerca praticità senza rinunciare al benessere oculare. Ma il loro corretto utilizzo è fondamentale. Su iniziativa di Euromcontact e di Assottica, il 15 aprile è stata istituita la Giornata Mondiale delle lenti a contatto. Una scelta non casuale: corrisponde alla nascita di Leonardo da Vinci, che per primo concepì un metodo per modificare la vista attraverso il contatto diretto con l'acqua.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lenti a contatto, gli errori più comuni quando le usiamo (e i rischi che corriamo)

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