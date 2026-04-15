Le recenti notizie indicano che Rafael Leao potrebbe essere schierato dal primo minuto nella partita contro il Verona, diventando il principale candidato a vestire il ruolo di attaccante centrale. La decisione di Allegri di puntare su di lui come prima scelta si basa su questa possibilità. Nel frattempo, nel corso del weekend, Rafa potrebbe anche partire in campo insieme a Nkunku o Pulisic, anche se non ricoprirà il ruolo di centravanti come nella gara precedente.

Leao criticato, Leao in difficoltà, Leao che da 9 non funziona. Soprattutto, Leao fischiato. Sì, però Rafa Leao ha chance concrete di giocare dall'inizio anche domenica pomeriggio a Verona. La settimana del Milan è appena cominciata però all'orizzonte ci sono una scelta chiara e una più che possibile. La ragionevole certezza: Allegri tornerà al 3-5-2. L'ipotesi da non sottovalutare: Rafa dal 1' assieme a Nkunku o Pulisic. Guardando indietro, allo scorso weekend, resta una domanda: perché Allegri ha schierato Leao da numero 9 contro l'Udinese? La scelta di passare al tridente è maturata nel weekend precedente, quando il Milan - contro il Napoli - era andato in difficoltà.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao favorito per giocare a Verona. Ma perché Allegri ha scelto lui come 9 con l'Udinese?

Notizie correlate

Leggi anche: Gennaro Gattuso, clamoroso: ecco perché ha scelto di giocare a Bergamo

Le ultime su Milan-Udinese: Allegri vira sul 4-3-3 con Saele-Leao-PulisicMilano, 11 aprile 2026 – Rialzare la testa dopo il passo falso di Napoli, riprendere la corsa verso un posto in Champions League e respingere gli...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Milan, dal cambio modulo a Leao, Pulisic, Ricci e Athekame: la formazione per l’Udinese; Milan, prove di formazione: Allegri cambia modulo; Milan, l'attacco non fa gol: 5 punte, nessuno in doppia cifra. E Allegri prepara il tridente; Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug o Gimenez: chi gioca titolare nell'attacco del Milan contro il Napoli.

Milan | Leao, Nkunku, Fullkrug, Gimenez: il favorito per giocare con Pulisic contro il NapoliNapoli Milan - Cresce l'attesa per il match tra Napoli e Milan, posticipo della 31^ giornata. Rimane ancora un dubbio per ... fantamaster.it

Milan, Leao ci sarà a Napoli. Ma Nkunku è favorito per fare coppia con PulisicDopo aver saltato l'ultima partita contro il Torino per il riacutizzarsi del problema al pube, Rafael Leao ha sfruttato la sosta per le nazionali per smaltire questo fastidio. E lo ha fatto ... milannews.it

Allegri cerca la scossa e con l'Udinese passa al 4-3-3, con il dubbio su chi giocherà in attacco: favorito il tridente Saelemaekers-Leao-Pulisic, ma scalpitano Gimenez e Nkunku. Spazio per Athekame e Ricci, verso una maglia da titolare al posto di Fofana x.com

Allegri cerca la scossa e con l'Udinese passa al 4-3-3, con il dubbio su chi giocherà in attacco: favorito il tridente Saelemaekers-Leao-Pulisic, ma scalpitano Gimenez e Nkunku. Spazio per Athekame e Ricci, verso una maglia da titolare al posto di Fofana - facebook.com facebook