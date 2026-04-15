Il calciatore, indossando la maglia numero 9 del club, ha avuto un ruolo centrale nelle ultime partite della squadra. Durante la trasferta a Verona, ha mostrato alcune difficoltà nel trovare la rete e nel contribuire alla manovra offensiva. La sua prestazione ha suscitato discussioni tra tifosi e analisti, mentre il club valuta le prossime mosse in vista delle sfide future.

Il calcio, nella sua forma più spietata, non concede sconti alla bellezza quando questa smette di essere funzionale. Nel silenzio teso di San Siro, rotto solo dal sibilo tagliente dei fischi, Rafael Leao è apparso come un gigante dai piedi d’argilla, smarrito in una terra di nessuno che non gli appartiene. La scelta di Allegri di elevarlo a riferimento centrale, a quel numero 9 che richiede il sudore del sacrificio e la ferocia del corpo a corpo, si è rivelata una gabbia dorata. Non è stata solo una decisione tattica, ma un azzardo filosofico che ha finito per consumare il talento più cristallino del Milan sull’altare di una prudenza che non paga dividendi.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Leao e il Milan: il peso del numero 9 e l’ombra di Verona

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