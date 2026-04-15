Le stagioni della cura quando il teatro dà voce allìanima dell’assistenza | il racconto incanta i 500 del Testori

Al Teatro Testori si è tenuto uno spettacolo che ha raccontato il mondo dell’assistenza attraverso le emozioni e le storie dei protagonisti. Circa 500 persone hanno assistito alla rappresentazione, che ha portato in scena temi legati alle stagioni della cura e alla dimensione umana dell’aiuto reciproco. Dopo l’evento, si sono notati sguardi e parole che hanno continuato a parlare di quanto visto, lasciando un segno anche al di fuori della scena.

Ci sono eventi che si esauriscono nel tempo della loro rappresentazione e altri che continuano a vivere negli sguardi, nelle parole sussurrate all’uscita, nei silenzi carichi di significato. “Le stagioni della cura”, andato in scena al Testori martedì in due repliche, appartiene senza dubbio a.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate "Le stagioni della cura": sul palco il volto umano e autentico dell'infermiereL’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Forlì-Cesena invita ufficialmente cittadini e studenti alla replica dello spettacolo “Le... A teatro arrivano in scena gli infermieri con lo spettacolo "Le stagioni della cura"Nato dalla collaborazione con la compagnia Il Sicomoro e accreditato ECM per i professionisti, lo spettacolo non è più solo un semplice momento di... Contenuti di approfondimento Si parla di: L’infermieristica sale sul palco: al Teatro Testori va in scena il lato umano della cura; Le stagioni della cura: sul palco il volto umano e autentico dell'infermiere. L’infermieristica sale sul palco: al Teatro Testori va in scena il lato umano della curaL'OPI di Forlì-Cesena apre alla cittadinanza e agli studenti la replica pomeridiana gratuita dello spettacolo sulle stagioni della vita ... forli24ore.it